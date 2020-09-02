Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про перейменування РДА

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таке рішення підтримали 245 народних депутатів.

Для того, щоб ухвалити проєкт закону в першому читанні, депутатам забракло голосів - його підтримали 223 депутати при мінімально необхідних 226.

Як вказують автори законопроєкту в пояснювальній записці, утворення та ліквідація Верховною Радою районів обумовлює необхідність законодавчого регулювання питань формування та функціонування органів державної влади на новій територіальній основі.

Відповідно до Конституції України, до повноважень Верховної Ради належить, зокрема, утворення і ліквідація районів.

Проєктом закону №3975 пропонується врегулювати питання здійснення реорганізації місцевих органів виконавчої влади у зв’язку з утворенням та ліквідацією районів.

Законопроєктом передбачається внесення змін до законів «Про Кабінет Міністрів України», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Читайте також: Рада планує визначити підстави утворення ВЦА у тергромадах

Крім того, законопроєкт зобов’язує уряд: протягом двох місяців з моменту набрання чинності цим законом забезпечити прийняття акта про порядок здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією місцевих державних адміністрацій із визначенням критеріїв щодо розподілу в порядку правонаступництва прав та зобов’язань юридичних осіб, що припиняються внаслідок ліквідації або реорганізації; протягом шести місяців з моменту набрання чинності законом забезпечити здійснення реорганізації та безперервність діяльності районних державних адміністрацій у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів.

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада ухвалила постанову №3650 "Про утворення та ліквідацію районів", якою реформується субрегіональний рівень адміністративно-територіального устрою України. Замість наявних 490 районів створюється 136 укрупнених.