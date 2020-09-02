Рада планує визначити підстави утворення ВЦА у тергромадах

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3913 "Про внесення змін до деяких законів України щодо утворення військово-цивільних адміністрацій".

Законопроєкт №3913 передбачає визначення підстав утворення військово-цивільних адміністрацій об’єднаних територіальних громад. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, документ підтримали 240 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, проєктом закону пропонується внести зміни до законів “Про військово-цивільні адміністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні” в частині визначення підстав утворення військово-цивільних адміністрацій об’єднаних територіальних громад.

Як зазначають автори законопроєкту, документ розроблено у зв’язку з необхідністю забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, а також з метою забезпечення повсюдності та безперервності влади, гарантованого Конституцією України місцевого самоврядування на окремих територіях в умовах чергового етапу адміністративно-територіальної реформи.