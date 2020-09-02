Разумков відкрив ранкову Раду, у залі - 244 депутати

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту 2 вересня.

У залі зареєструвалися 244 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на засіданні 2 вересня планує розглянути законопроєкт №3975 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо утворення та ліквідації районних державних адміністрацій у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів".

Серед питань, які парламентарії також планують розглянути в середу - проєкт закону №3913 "Про внесення змін до деяких законів України щодо утворення військово-цивільних адміністрацій".

Крім того, у другому читанні заплановано розгляд законопроєкту №2031 "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд".

Також серед питань порядку денного - законопроєкт №3552 "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна)" та №3364 "Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі)".

Порядок денний передбачає і розгляд законопроєкту №3087 "Про Бюро економічної безпеки".

Народні депутати планують на засіданні ратифікувати кілька міжнародних договорів.