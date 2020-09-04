"Опитування від ЦВК" не підготували для розгляду в Раді

Верховна Рада у зв’язку з непідготовленістю питання про включення до порядку денного сесії законопроєкту №4043 щодо уповноваження ЦВК проводити опитування громадської думки в день голосування на виборах не розглядатиме його у п’ятницю.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Голова ВР Дмитро Разумков під час пленарного засідання 4 вересня.

«Воно не готове – ми не можемо розглядати не готове питання, тому воно було знято з порядку денного. У порядку денному стояло включення в порядок денний і скорочення строків подачі альтернативних законопроєктів. Комітет повинен був сьогодні провести засідання…», – пояснив Разумков.

Раніше перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський (фракція «Голос») на своїй сторінці у Фейсбуці поінформував, що вранці 4 вересня комітет через відсутність кворуму не зміг провести засідання та, відповідно, ухвалити рішення щодо законопроєкту №4043.

Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю Рада планувала третім питанням розглянути питання про включення до порядку денного сесії законопроєкт №4043 щодо надання повноважень Центральній виборчій комісії проводити опитування громадської думки у день виборів.

Ухвалення цього проєкту закону дозволить створити умови для забезпечення інформаційної взаємодії між органами державної влади та громадянським суспільством шляхом забезпечення Центрвиборчкомом організації підготовки і проведення опитування громадської думки в день голосування на загальнодержавних або місцевих виборах на всій території України або в окремих її місцевостях.