Рада вшанувала пам'ять Стуса хвилиною мовчання

Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять українського поета, перекладача, літературознавця і правозахисника Василя Стуса.

Як передає Укрінформ, вшанувати пам'ять Стуса запропонував перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук під час пленарного засідання ВР 4 вересня.

"Сьогодні ми згадували дуже багато важливих дат в історії України. І я хотів би, щоб все-таки, в нас у парламенті ми сказали ще про одну: 35 років тому помер видатний український поет ХХ століття, перекладач, прозаїк, мислитель і, головне, учасник дисидентського руху України, герой України Василь Семенович Стус. Давайте загадаємо його пам'ять у Верховній Раді", – зазначив Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, 4 вересня в Україні відзначають день пам’яті Василя Стуса.