У Раді сьогодні — година запитань до уряду

Верховна Рада 4 вересня планує включити до порядку денного сесії законопроєкт №4043 щодо надання повноважень Центральній виборчій комісії проводити опитування громадської думки у день виборів.

Як передає Укрінформ із посланням на сайт парламенту, про це йдеться у порядку денному засідання.

Ухвалення цього проєкту закону дозволить створити умови для забезпечення інформаційної взаємодії між органами державної влади та громадянським суспільством шляхом забезпечення Центрвиборчкомом організації підготовки і проведення опитування громадської думки в день голосування на загальнодержавних або місцевих виборах на всій території України або в окремих її місцевостях. Цей законопроєкт депутати збираються розглянути третім питання.

Розпочати ж пленарне засідання у п’ятницю Рада планує традиційно з години запитань до уряду.

Далі порядком денним передбачено розгляд проєктів постанов №2098-П і №2098-П1 щодо скасування рішення про ухвалення закону, який передбачає врегулювання тарифу на постачання електроенергії багатоквартирному будинку.

Окрім того, парламентарі мають намір ухвалити у першому читанні законопроєкт № 3023-1 щодо організації дорожнього руху при використанні портативного електротранспорту. Так, осіб, які керують портативними транспортними засобами на електричній тязі, пропонується прирівняти до учасників дорожнього руху. У випадку порушення правил дорожнього руху до них застосуватимуть ті ж штрафні санкції, що й до велосипедів, гужового транспорту і погоничів тварин.