Рада планує ввести штрафи для донорів крові, які приховують проблеми зі здоров’ям

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, що запроваджує адміністративну відповідальність за приховування донором крові інформації або подання неправдивих відомостей про стан свого здоров’я, що могло завдати шкоди здоров’ю реципієнта.

За проєкт закону №3649 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення встановленого порядку надання інформації про стан здоров’я при здійсненні донації крові та (або) її компонентів» проголосували 244 народні депутати, передає кореспондент Укрінформу.

Згідно з документом, за зазначене правопорушення передбачено накладення штрафу в розмірі від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 425 грн до 850 грн).

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Як повідомлялося, Верховна Рада 16 липня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові" (№3648), скоротивши термін його підготовки до другого читання. Документ передбачає, зокрема, створення Національного реєстру донорів крові або компонентів крові.