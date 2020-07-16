Рада планує реформувати систему донорства крові в Україні

Відповідне рішення підтримали 293 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт закону розроблено з метою перегляду правового регулювання у сфері безпеки та якості донорської крові та компонентів крові у відповідності до вимог Угоди про асоціацію та Стратегії розвитку системи крові, що дозволить реформувати систему крові України з урахуванням кращих європейських стандартів та практик", - йдеться у пояснювальній записці.

Проєктом закону пропонується визнати таким, що втратив чинність, закон “Про донорство крові та її компонентів", а натомість ухвалити новий закон щодо безпеки та якості донорської крові та компонентів крові, забезпечивши відповідність його положень вимогам європейського регулювання.

Законопроєкт №3648, зокрема, передбачає забезпечення створення та функціонування в Україні Компетентного органу на виконання однієї з ключових вимог Директив ЄС з метою покладання на нього функцій щодо здійснення ліцензування діяльності суб’єктів системи крові, контролю за їх діяльністю в частині дотримання вимог щодо безпеки та якості донорської крові і компонентів крові, простежуваності, гемонагляду, забезпечення збору та обробки інформації, яка стосується серйозних несприятливих випадків або реакцій, пов’язаних з операціями з донорською кров’ю та компонентами крові.

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Проєкт також встановлює вимоги та стандарти щодо безпеки та якості донорської крові і компонентів крові, простежуваності, гемонагляду, що відповідають вимогам, передбаченим Директивами ЄС; створює умови для імплементації принципу безоплатного добровільного донорства як фундаментальної засади ефективної діяльності національної системи крові відповідно до вимог Директив ЄС та позиції ВООЗ.

Законопроєкт передбачає перегляд системи пільг для донорів, які здійснюють донацію на безоплатній основі, з метою усунення непрацюючих застарілих пільг та приведення системи пільг і заохочень у відповідність до вимог європейського регулювання, що передбачає відхід від виплати донорам грошової компенсації або її еквівалентів та побудову системи крові на основі мотивації донорів до добровільних безоплатних донацій.

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Планується забезпечити умови для інформатизації системи крові України шляхом створення Національного реєстру донорів крові або компонентів крові, а також осіб, що не можуть бути донорами, та його інтеграції до загальної електронної системи медичного простору в Україні eHealth.

Ініціаторкою законопроєкт є народний депутат із фракції "Голос" Ольга Стефанишина, а також група народних депутатів із різних фракцій, у тому числі – голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

“Це повністю змінить систему крові в Україні. Законодавство щодо донорства крові не змінювалося останні 25 років. Сьогодні ми пропонуємо наблизити його до законодавства Європейського Союзу. Донорська кров стане якісною та безпечною: її перевірятимуть і контролюватимуть за європейськими стандартами, буде запроваджено ліцензування усіх закладів, які працюють у системі крові. Донорство стане доступнішим: прибираються бюрократичні бар'єри для донорів, як наприклад, прописка,” — пояснила Стефанишина.

Також в Україні планують запровадити реєстр донорів крові як складову систему електронної системи охорони здоров'я.