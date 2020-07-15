Держава повністю фінансуватиме трансплантацію кісткового мозку

Держава повністю фінансуватиме трансплантацію кісткового мозку

Укрінформ
Кабмін ухвалив зміни до постанови про трансплантацію, якими передбачається можливість фінансування всіх витрат на проведення алогенної трансплантації кісткового мозку, в тому числі отримання донорського матеріалу.

Відповідне рішення було ухвалено 15 липня на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пропонуємо внести зміни до постанови, яка регулює питання трансплантації в Україні. Зміни до постанови передбачають можливість вперше в історії України профінансувати всі складові витрати на проведення алогенної трансплантації кісткового мозку, враховуючи витрати на отримання донорського матеріалу зі Всесвітньої асоціації донорів кісткового мозку", - сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Також змінами пропонується розширити перелік закладів охорони здоров’я як потенційних учасників пілотного проєкту з трансплантації, на 12 закладів.

В Україні роблять два види трансплантації кісткового мозку: аутологічну (пацієнт отримує власний кістковий мозок) та алогенну (від родинного донора).

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