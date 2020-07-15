Держава повністю фінансуватиме трансплантацію кісткового мозку

Кабмін ухвалив зміни до постанови про трансплантацію, якими передбачається можливість фінансування всіх витрат на проведення алогенної трансплантації кісткового мозку, в тому числі отримання донорського матеріалу.

Відповідне рішення було ухвалено 15 липня на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пропонуємо внести зміни до постанови, яка регулює питання трансплантації в Україні. Зміни до постанови передбачають можливість вперше в історії України профінансувати всі складові витрати на проведення алогенної трансплантації кісткового мозку, враховуючи витрати на отримання донорського матеріалу зі Всесвітньої асоціації донорів кісткового мозку", - сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Також змінами пропонується розширити перелік закладів охорони здоров’я як потенційних учасників пілотного проєкту з трансплантації, на 12 закладів.

В Україні роблять два види трансплантації кісткового мозку: аутологічну (пацієнт отримує власний кістковий мозок) та алогенну (від родинного донора).