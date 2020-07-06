МОЗ хоче оплачувати через бюджет пошук донорів для трансплантації кісткового мозку

Міністерство охорони здоров'я пропонує оплачувати державним коштом пошук донорів для трансплантації кісткового мозку.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На даний момент змінами, які запропоновані МОЗ, передбачено включення послуг з пошуку пари донор-реципієнт, а також отримання гемопоетичних стовбурових клітин за рахунок державного фінансування. Таким чином всі дії МОЗ направлені на те, щоб забезпечити повну оплату всіх складових витрат, які необхідні для проведення трансплантації кісткового мозку в Україні”, - сказав Іващенко.

Він зазначив, що зараз в Україні триває пілотний проєкт щодо зміни фінансового забезпечення лікування пацієнтів методом трансплантації.

“Суть цього пілотного проєкту полягає в тому, що всі медичні заклади будуть отримувати повну оплату послуг, які вони надають при проведенні трансплантації. Це дасть змогу збільшити кількість закладів, які проводять трансплантації в Україні, а також розвивати професійні трансплантаційні команди у регіонах”, - наголосив Іващенко.

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Зараз у пілотний проєкт включено 12 закладів охорони здоров’я: дев’ять з них виконують органну трансплантацію, три - трансплантацію кісткового мозку. Також, за словами Іващенка, МОЗ отримало ще 12 заявок закладів охорони здоров’я щодо включення до цього пілотного проєкту.

Наразі МОЗ ініціювало внесення змін до відповідної постанови щодо збільшення кількості учасників пілоту, а також щодо зміни механізму їх фінансування.