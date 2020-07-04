У Львові вперше провели трансплантацію серця

Уночі 4 липня у міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше провели три унікальних операції: трансплантацію серця та двох нирок. Це перші такі операції з пересадки органів у Львові.

В Україні за останні 15 років провели лише дві аналогічні операції в Ковельській районній лікарні Волинської області. Про це повідомив головний лікар Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук на своїй сторінці в Facebook.

"Ми це зробили! У Львові впродовж останньої доби трансплантовано серце і дві нирки! Остання операція скінчилася буквально кілька годин тому. Я безмежно вдячний усім. Та особлива подяка - рідним загиблого чоловіка. Ваше непросте рішення стало порятунком для одразу трьох людей" - зазначив Олег Самчук у повідомленні.

Донором, органи якого використали для трансплантації, став 58-річний львів’янин, який впав з висоти і отримав травми несумісні з життям. Після марних спроб врятувати пацієнта лікарі констатували у чоловіка смерть мозку, що є прямим показом до трансплантації, а його мама і сестра дали згоду на забір органів, аби ті подарували можливість жити іншим людям.

"Нове" серце отримав 57-річний житель Коростеня, якого п’ять років тому вразив інфаркт. Його серце втратило пружність і вже не могло качати кров. Іншого виходу, окрім пересадки, чоловік не мав. Цю операцію львівські хірурги провели спільно з командою Інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим, який за лічені години був доставлений до лікарні у Львові.

Нирки отримали також чоловіки - один зі Львова, другий із Тернопільщини. Операції розпочалися після опівночі і тривали до восьмої ранку.

Як зазначає Самчук: "Операції з пересадження в Україні - це шанс на життя для сотень і тисяч людей. І ми хочемо дати цей шанс. Ми хочемо, аби українці більше не їхали за кордон, а оперувалися у себе вдома, щоб кожен, хто потребує органу, його отримав. І ми будемо докладати максимум зусиль, аби наблизити цей час."

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Операції з трансплантації органів в Україні стали можливими з 31 березня 2019 року, відколи набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". Він, зокрема, регулює пересадку органів від померлої людини.