У Краматорську провели унікальну хірургічну операцію

У Краматорську на Донбасі хірурги провели унікальну операцію з ендопротезування грудного відділу аорти.

Про це 3 липня повідомили в Донецькій обласній держадміністрації.

«Унікальну операцію для Донецької та Луганської областей - ендопротезування грудного відділу аорти - провели у Краматорську хірурги Дмитро Узун та Антон Орлов. Обидва хірурги після окупації Донецька оселилися у Краматорську. За операцією молодих колег, яка тривала чотири години, стежив запрошений із Києва професор, провідний фахівець Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Сергій Фуркало», - йдеться у повідомленні.

Пацієнт Віталій Руднік після операції почувається добре.

У лікарню мешканець Краматорська потрапив через тривалу недугу, у нього через високий тиск розвилась патологія судин. Його ушпиталили в Краматорський кардіоцентр міської лікарні № 3, де чоловікові провели малоінвазивну операцію.

«Стентування - це коли через маленький прокол в руці або ж в нозі заводиться спеціальній протез аорти. Ці операції вважаються найбільш складними, найбільш рідкісними. І для того, щоб їх здійснити, в першу чергу, це має бути оснащеність центру, в другу чергу - кваліфікований персонал, і, по-третє, - це має бути досвід», - пояснив завідувач Краматорського кардіохірургічного центру Дмитро Узун.

Читайте также: Лікар у смартфоні в разі форсмажору замінить сімейного

Хірург Орлов додав, що операція пройшла вдало, пацієнт вже на другий день встав з ліжка. Попереду у чоловіка тривале медикаментозне лікування.

У свою чергу, Фуркало констатував, що навіть для Києва операція такого типу є досить знаковою, бо їх робиться взагалі не так вже й багато.

Вперше таку операцію в Україні провели майже десять років тому. У Краматорську ендоваскулярне хірургічне втручання можуть проводити двічі на день за умови забезпечення державою судинних протезів, які коштують не один десяток тисяч доларів.