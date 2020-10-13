До опитування 25 жовтня залучать не ЦВК, а волонтерів - депутат

Центральна виборча комісія не буде залучена до реалізації ініціативи Президента Володимира Зеленського поставити п’ять запитань українцям у день місцевих виборів 25 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це розповіла заступниця голови парламентської фракції партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу “Україна 24”.

“Це не будуть кошти з державного бюджету, і не буде до цього процесу залучена Центральна виборча комісія, бо, власне, відповідне законодавство не було прийняте у Верховній Раді. Тому це швидше буде проєкт, реалізований волонтерами і, можливо, якимись соціологічними службами”, - зазначила Кравчук.

Депутат додала, що технологічні питання проведення опитування “проясняться найближчим часом” представниками Президента. Кравчук підкреслила, що партія “Слуга народу” жодним чином не буде до цього залучена.

“Очевидно, це відбуватиметься не на самій виборчій дільниці, не в кабінці для голосування, не на території, де мають право постійно перебувати лише члени цієї ТВК і офіційні спостерігачі. А сама ідея абсолютно лягає в загальну філософію пакету про народовладдя, і я переконана, що Президент має право у форматі діалогу спілкуватися з людьми”, - сказала Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного запитань.

Пізніше в Офісі Президента пояснили, що ініціатива Зеленського щодо проведення опитування у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня не матиме прямих юридичних наслідків.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада планувала розглянути питання про включення до порядку денного сесії законопроєкту №4043 щодо надання повноважень Центральній виборчій комісії проводити опитування громадської думки у день виборів. Однак не зробила цього через те, що питання було “не підготовлене”. Перед цим профільний Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не зміг ухвалити рішення щодо даного законопроєкту через відсутніть кворуму.