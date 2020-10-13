До опитування 25 жовтня залучать не ЦВК, а волонтерів - депутат

До опитування 25 жовтня залучать не ЦВК, а волонтерів - депутат

Укрінформ
Центральна виборча комісія не буде залучена до реалізації ініціативи Президента Володимира Зеленського поставити п’ять запитань українцям у день місцевих виборів 25 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це розповіла заступниця голови парламентської фракції партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу “Україна 24”.

“Це не будуть кошти з державного бюджету, і не буде до цього процесу залучена Центральна виборча комісія, бо, власне, відповідне законодавство не було прийняте у Верховній Раді. Тому це швидше буде проєкт, реалізований волонтерами і, можливо, якимись соціологічними службами”, - зазначила Кравчук.

Депутат додала, що технологічні питання проведення опитування “проясняться найближчим часом” представниками Президента. Кравчук підкреслила, що партія “Слуга народу” жодним чином не буде до цього залучена.

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“Очевидно, це відбуватиметься не на самій виборчій дільниці, не в кабінці для голосування, не на території, де мають право постійно перебувати лише члени цієї ТВК і офіційні спостерігачі. А сама ідея абсолютно лягає в загальну філософію пакету про народовладдя, і я переконана, що Президент має право у форматі діалогу спілкуватися з людьми”, - сказала Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного запитань.

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Пізніше в Офісі Президента пояснили, що ініціатива Зеленського щодо проведення опитування у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня не матиме прямих юридичних наслідків.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада планувала розглянути питання про включення до порядку денного сесії законопроєкту №4043 щодо надання повноважень Центральній виборчій комісії проводити опитування громадської думки у день виборів. Однак не зробила цього через те, що питання було “не підготовлене”. Перед цим профільний Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не зміг ухвалити рішення щодо даного законопроєкту через відсутніть кворуму.

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