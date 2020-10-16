Стефанчук не зміг пояснити, за які кошти профінансують опитування на виборах

Оголошене Президентом Володимиром Зеленським опитування в день виборів проводитиметься не за кошти державного бюджету.

Як передає Укрінформ, в ефірі програми «Право на владу» про це сказав перший заступник голови ВР, представник Президента у парламенті Руслан Стефанчук.

«Це питання не з державного бюджету, хто це буде оплачувати. Я думаю, у вас буде можливість задати це саме питання, коли Президент буде у Парламенті. Це прерогатива Президента України. Я не можу зараз сказати чиїм коштом це буде», - відповів Стефанчук на запитання про джерело фінансування опитування.

Представник Президента у парламенті запевнив, що і спосіб проведення всеукраїнського опитування запропонованого Президентом на 25 жовтня 2020 року і, відповідно, спосіб фінансування буде зроблений «у повній відповідності із законом». Наприкінці програми він не виключив, що Президент заплатить за опитування сам.

«Це можливий варіант» - заявив Стефанчук.

Також, він зазначив, що всеукраїнське опитування, запропоноване на 25 жовтня Президентом України Володимиром Зеленським, не несе юридичного характеру, а спрямоване на те, щоб дізнатися громадську думку.

За словами заступника голови ВР, у Президента України є основна функція - виступати гарантом прав і свобод людини та громадянина. І, виходячи з цієї функції, Президент Зеленський веде свій діалог з народом на свій розсуд.

«У Верховній Раді сьогодні працює ціла група, яка готує цілий перелік законодавства і перший з них – це закон про всеукраїнський референдум. Ми виходимо на фінішну пряму, ми отримали позитивні висновки від всіх європейських інституцій. Але референдум не є виключною формою народовладдя. Ми працюємо над питаннями місцевого референдуму. Ми працюємо над питаннями, які стосуються електронних петицій, щоб унормувати їх, ми працюємо над питаннями можливості відкликати будь-якого посадовця, якщо цього хоче народ. Ми працюємо над законодавчим втіленням які стосуються можливості накладання вето чи регіонального чи українського на ті чи інші рішення. Тобто, це те, що мало бути зроблено за 29 років в Україні, але, на превеликий жаль, цього не відбулося і тому давайте мислити в цьому плані конструктивно. Сьогодні наш обов’язок – об’єднатися і дати народу інструментарій. Давайте не боятися спілкуватися з народом і отримаємо той зріз на який ми всі заслуговуємо», - наголосив Представник Президента у парламенті.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 13 жовтня закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного запитань. Водночас конкретно, якими будуть ці п'ять запитань, глава держави пообіцяв розповісти пізніше.

Комітет виборців України висловив занепокоєння щодо такої ініціативи Президента, зауваживши, що процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом.

В Офісі Президента наголосили, що опитування, яке пропонується провести 25 жовтня, не матиме прямих юридичних наслідків.