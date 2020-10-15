На Банковій роз’яснили, чому в «опитуванні Зеленського» порушать тему Донбасу

Ідея щодо вільної економічної зони для Донецької і Луганської областей у разі підтримки українцями спочатку стосуватиметься підконтрольної Україні території та може сприяти реінтеграції тимчасово окупованих районів.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві Офісу Президента.

«Зрозуміло, що ми обов’язково повернемо Донецьк і Луганськ. Але пришвидшити цей процес, спростити реінтеграцію, відійти від традиційно пасивного очікування позитивного рішення можна лише за рахунок більш проактивної та ініціативної нашої позиції. Привабливої та перспективної насамперед для всього регіону. Виходимо саме з тієї мотивації, що створення на Донбасі, на вільній частині, спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції. Звісно, якщо це підтримають українці», - підкреслили в ОП.

В ОП нагадали, що в ініційованому Президентом Володимиром Зеленським загальнонаціональному опитуванні 25 жовтня друге питання буде присвячене саме темі створення в Донецькій і Луганській областях вільної економічної зони.

В Офісі глави держави переконують, що мова про концепцію регіональної економіки, яка «зшиває» регіон, робить його привабливим для бізнесу, системно відновлює інфраструктуру.

«Зрозуміло – і на цьому ще раз наголосимо, – спочатку все відбуватиметься на підконтрольній Українській державі території. Ці райони наразі переживають значний негативний вплив від війни, що розгорнулася поруч. Регіон стає дедалі депресивнішим, що змушує людей залишати його та свої домівки. Тому й потрібно створювати нову мотивацію для населення, нові робочі місця, нові перспективні бізнеси та впроваджувати спеціальні інструменти для залучення на Донбас інвесторів і зацікавлення людей і бізнесів залишатися працювати саме на цій території», - пояснили в ОП.

Очікується, що прискорений економічний розвиток з підконтрольного Україні боку лінії розмежування на Донбасі може бути й наочним аргументом для абсолютно всіх мешканців тимчасово окупованої території обирати саме Україну.

«Усвідомлюємо, що ворожий пропагандистський вплив на частину нашого народу, яка залишається в умовах тимчасової окупації та живе неподалік лінії розмежування, все ще є. Крім того, поки не проведена повна деокупація, яку ми ставимо за ключову мету на переговорах щодо Донбасу в усіх форматах, зберігається ризик ескалації. Відповідно, залучення на Донбас провідних компаній, підживлення економічного розвитку за рахунок масштабних партнерських програм можуть стати також інструментом демонтажу будь-якого негативного впливу окупаційної сили. І додатковим аргументом для світових держав допомагати Україні, захищаючи роботу своїх компаній на Донбасі», - заявили в ОП.

Крім того, в ОП розраховують, що спеціальний “щонайлояльніший” підхід до оподаткування, “принципово найкомфортніші умови” державного нагляду за бізнес-діяльністю можуть суттєво допомогти українському Донбасу, “спочатку вільному, а потім і звільненому”.

Водночас в Офісі Президента нагадали, що формат опитування не може мати прямих юридичних наслідків, але додали, що його політична вага буде такою, що у середовищі політиків не зможуть ігнорувати вибір народу.

Довідково в ОП поінформували, що вільна (або спеціальна) економічна зона – це частина території України, на якій функціонує спеціальний режим економічної діяльності. На такій території можуть встановлюватися пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови. Створення ВЕЗ має на меті залучення іноземних інвестицій, збільшення експорту товарів і послуг, впровадження нових технологій, більш раціональне використання природних і трудових ресурсів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.

Пізніше в ОП уточнили, що питання матимуть вигляд загальнонаціонального опитування, однак, на відміну від референдуму, воно не матиме прямих юридичних наслідків.

Громадянська мережа ОПОРА заявила, що, якщо опитування громадян у день місцевих виборців, яке анонсував Президент, буде проведене на виборчій дільниці, воно не матиме законних підстав, а якщо проводитиметься на вулиці, то не отримає юридичних наслідків.

Голова ВР України Дмитро Разумков поінформував, що ані в бюджеті, ані в змінах до бюджету не передбачено коштів на проведення такого опитування. Також, за його словами, згідно із законодавством подібні опитування, як і екзитполи, можуть відбуватися лише за межами виборчих дільниць.

Першим питанням опитування оголошено: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”, другим - “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”.