Опитування на дільницях у день голосування не матиме законних підстав – Айвазовська

Законних підстав для проведення опитування громадян у день місцевих виборів на виборчих дільницях немає, а якщо опитування відбуватиметься на вулиці - це також не матиме юридичних наслідків.

Як передає Укрінформ, таку думку висловила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська у Фейсбуці.

“Дільниця - територія, на якій живуть виборці, включені до відповідних списків, що голосують у приміщенні для голосування. Члени комісій, спостерігачі, кандидати, медіа, виборці можуть бути присутні в приміщенні для голосування лише для реалізації власних прав, виконання передбачених законом обов'язків і лише на період, необхідний для цього. Наприклад, виборцю з цієї дільниці (території) не можна дати опитувальник в руки у приміщенні. Також ніхто не має права незаконно втручатися у хід голосування, як і перешкоджати йому. Відповідно, законних підстав для організації опитування у приміщенні для голосування немає. Такі дії матимуть негативний вплив на хід волевиявлення і не можуть бути допущені”, - зазначає Айвазовська.

При цьому експерт вважає, що результати таких опитувань не матимуть ані ознак референдуму, ані юридичних наслідків.

"Тут найбільшої уваги заслуговує питання, кого саме опитуватимуть та як: тих, хто ще не проголосував і прямує до приміщення, чи тих, хто вийшов із приміщення. Якщо перших, то дуже важливим є сам зміст питань. Вони не можуть містити агітації, або прихованого стимулювання голосувати за партію, політичним/ідейним лідером якої є Президент. Якщо ж опитування проводиться на виході з дільниць, то зміст питань не впливатиме на голосування, а (питання - ред.) лише будуть використані з політичною метою”, - пояснює Айвазовська.

Окрім того, голова правління ОПОРИ наголошує на важливості фінансування такого опитування.

“Важливою є інформація щодо фінансування такого опитування: бюджетні кошти (цільове/нецільове їх витрачання), партійні (однозначно політтехнологічне завдання), громадські (афільовані ГО). Залежно від джерел можна давати більш широку оцінку цієї політичної акції”, - написала Айвазовська.

Експерт додала: “Тези Президента, скоріше, наштовхують на думку, що з місцевих виборів ми одразу перекинемось в активність з національним референдумом, на який буде винесено одне питання, що отримує найбільшу підтримку голосів 25 жовтня”.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 13 жовтня закликав українців прийти на виборчі дільниці у неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного запитань. Водночас конкретно, якими будуть ці п'ять запитань, глава держави пообіцяв розповісти пізніше.

Джерело в Офісі Президента повідомило, що остаточний формат оголошеного Зеленським опитування наразі визначається. Однак серед питань не буде спекуляцій щодо Донбасу та інших провокативних тем.

Комітет виборців України висловив занепокоєння щодо такої ініціативи Президента, зауваживши, що процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом.

Верховна Рада призначила на неділю, 25 жовтня, чергові місцеві вибори в Україні.