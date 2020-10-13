Оголошені Зеленським п’ять запитань на виборах матимуть вигляд опитування – ОП

Остаточний формат оголошеного Президентом Володимиром Зеленським опитування наразі визначається, логістику погоджують з усіма дотичними до проведення виборів відомствами, однак серед питань не буде спекуляцій щодо Донбасу та інших провокативних тем.

Про це Укрінформу розповіло джерело в Офісі Президента.

"Очевидно, що політика потребує суттєвих змін. Класичні політичні групи ніколи не були зацікавлені в проведенні дійсно фактичних референдумів та опитувань. Тому що завжди хотіли формувати тільки той порядок денний, який їх влаштовував. Навіть сьогодні опитуванню йде шалений спротив. Менше з тим, опитування буде. Остаточний формат оголошеного Президентом опитування прямо зараз ще визначається, логістику погоджують з усіма відомствами, дотичними до проведення виборів", - пояснили в ОП, зауваживши, що визначається також процедура, безпека, кількість спеціальних додаткових бюлетнів, волонтерські групи-організатори.

Водночас в Офісі глави держави поінформували, що перше з оголошених Президентом запитань буде оголошено найближчим часом, можливо, вже сьогодні.

"Однак вказані тим чи іншим "джерелом", "блогером" дати чи питання не радимо вважати автентичними. До речі, серед питань не буде спекуляцій навколо Донбасу та інших класичних провокативних тем, які історично використовуються політичними групами в своїх агресивних пропагандистських фейках", - підкреслили в ОП.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.

Комітет виборців України висловив занепокоєння щодо такої ініціативи Президента, зауваживши, що процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом.