Разумков — про опитування в день виборів: Це не репетиція референдуму

Держбюджетом або змінами до нього коштів на опитування на виборчих дільницях не передбачено, а закони не дозволяють ЦВК проводити опитування одночасно з голосуванням на виборах.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу 14 жовтня сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи питання можливості проведення опитування громадської думки у день виборів.

“Ми як Верховна Рада до цього процесу, в цілому по Конституції не долучені. Якщо ми говоримо про кошти, то державним бюджетом, або змінами до бюджету такі питання не вносилися. Станом на сьогодні ініціатив, які були б зареєстровані в якості змін до бюджету, головного фінансового документу держави, також немає. Тому я думаю, що це будуть якісь інші шляхи вирішення питання щодо фінансування його”, - сказав Разумков.

Також він зауважив, що на даний момент законів, які дозволяли б ЦВК проводити подібні опитування на виборчих дільницях, немає.

“Це може відбуватися за межами виборчих дільниць, як будь яка інші ініціатива, яку ми спостерігаємо, коли проводяться вибори, йде екзитпол”, - сказав Разумков.

На його думку не йдеться про так звані “репетиції” референдуму.

"Це не може бути репетицією, тому що референдум це чітко визначений законом захід. Станом на сьогодні у нас є закон про народовладдя, який в подальшому і буде визначати, згідно яких норм законодавства будуть відбуватися референдуми", - сказав Разумков.

Голова ВР зазначив, що порівнювати запропоноване опитування з референдумом некоректно, оскільки тоді "будь який екзитпол можна порівнювати з референдумом, будь яке опитування, яке відбувається також можна порівнювати з референдумом, і я не зовсім розумію, на якій території це буде відбуватися, якими силами, скільки буде задіяно учасників процесу, скільки буде опитано", - сказав Разумков.

Також він додав, що навіть у випадку, якщо Рада розгляне можливість надати ЦВК повноваження проводити опитування громадської думки, до 25 жовтня введення в дію таких змін неможливе.

"Якщо ми говоримо про зміни до закону про ЦВК, давайте будемо йти за регламентом. Якщо навіть це питання якимось чином буде розглядатися, то до виборів 25 жовтня, щоб цей закон вступив в силу, я думаю це неможливо", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.

Громадянська мережа ОПОРА заявила, що якщо опитування громадян у день місцевих виборців, яке анонсував Зеленський, буде проведене на виборчій дільниці, воно не матиме законних підстав, а якщо проводитиметься на вулиці, то не отримає юридичних наслідків.

Раніше Верховна Рада планувала розглянути питання про включення до порядку денного сесії законопроєкту №4043 щодо надання повноважень Центральній виборчій комісії проводити опитування громадської думки у день виборів. Однак не зробила цього через те, що питання було не підготовлене. Перед цим профільний Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не зміг ухвалити рішення щодо даного законопроєкту через відсутність кворуму.