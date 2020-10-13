У «Голосі» та «ЄС» розкритикували оголошене Зеленським опитування на виборах

Парламентські партії "Голос" та "Європейська солідарність" піддали критиці намір Президента Володимира Зеленського провести опитування громадян у день голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня.

Як передає Укрінформ, зокрема, у своїй заяві партія "Голос" заявляє про потенційну загрозу національним інтересам України.

"Партія "Голос" попереджає президента Володимира Зеленського про неприпустимість використання незаконного "опитування" у день місцевих виборів 25 жовтня в російських інтересах. Дотепер спроби ініціювати подібні "опитування" здійснювались у Верховній Раді президентською партією і були заблоковані через очевидну мету реалізувати кремлівський сценарій щодо Донбасу. Відтак партія "Голос" розглядає ініціативу президента Зеленського щодо "псевдореферендуму" як потенційну загрозу національним інтересам України", – зауважують у "Голосі".

У політсилі пояснюють, що подібні "опитування" порушують виборче законодавство, а також суперечать міжнародним стандартам демократичних виборів.

"Будь-яке "загальне опитування" людей – це або вибори, або референдум. "Опитування" в день виборів – це величезний ризик і загроза вплинути на думку людей. Це спосіб легітимізувати небезпечні рішення, які має в планах Офіс президента. Зокрема, про особливий статус Донбасу, або про "зійтися посередині" з агресором. Важливо не саме опитування, а як буде сформульовано запитання. Вони вже хотіли це зробити без окремого закону про референдум, коли хотіли наділити ЦВК повноваженням проводити опитування. А але ми не дали це зробити у вересні. Тепер вони ламають державу через коліно, оголошуючи референдум взагалі без будь-яких законних підстав", – зазначає перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський (фракція "Голос").

У свою чергу, в "Євросолідарності" назвали "опитування Зеленського" маніпуляцію та спробою вплинути на результати місцевих виборів.

"Оголошувати опитування за 20 днів до виборів із незрозумілими запитаннями – це відверта маніпуляція і спроба через опитувальник вплинути на провальний для "зелених" результат. Або протягти потрібні Кремлю запитання про "мир во всьом мире" і потім імплементувати це, посилаючись на волю народу", – зазначила народний депутат, співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко. На її думку, "ці псевдоопитування не можна допускати категорично".

Народний депутат від "ЄС" Володимир В’ятрович написав у Фейсбуці, що "Конституція України передбачає всенародне опитування виключно у формі референдуму, процедура якого може визначатися виключно законом. Місцеві вибори призначені для вільного і чесного обрання людьми органів місцевого самоврядування. Будь-яке незаконне втручання у виборчий процес, перешкоджання вільному волевиявленню людей, у тому числі використання голосування для фейкових "опитувань", є кримінальним злочином".

Як наголошує В’ятрович, вибори мають пройти вільно, чітко у відповідності з Виборчим кодексом, без будь-якого стороннього впливу на волевиявлення людей; спроби використовувати виборчі дільниці чи виборчі комісії для реалізації таких "опитувань" мають негайно припинятися правоохоронними органами та свідомими громадянами, а їхні учасники – притягуватися до відповідальності; будь-які незаконні "опитування" за межами дільниць мають розцінюватися як прихована агітація в день голосування і провокація; будь-які спроби "намалювати якісь цифри нібито всенародних "опитувань" мають розцінюватися як злочинне зловживання владою з усіма наслідками".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 13 жовтня закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного запитань. Водночас конкретно, якими будуть ці п'ять запитань, глава держави пообіцяв розповісти пізніше.

Комітет виборців України висловив занепокоєння щодо такої ініціативи Президента, зауваживши, що процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом.

В Офісі Президента наголосили, що опитування, яке пропонується провести 25 жовтня, не матиме прямих юридичних наслідків.

Як повідомило Укрінформу джерело в Офісі глави держави, перше з оголошених Президентом запитань буде оголошено найближчим часом, можливо, вже сьогодні. "…До речі, серед питань не буде спекуляцій навколо Донбасу та інших класичних провокативних тем, які історично використовуються політичними групами в своїх агресивних пропагандистських фейках", - підкреслили в ОП.