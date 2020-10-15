Зеленський озвучив питання номер два: економічна зона для Донбасу

Президент Володимир Зеленський планує другим питанням в опитуванні 25 жовтня порушити тему створення на Донбасі вільної економічної зони.

Про це глава держава повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ. “Настав час для питання номер два. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? 25 жовтня рішення залежить саме від тебе!”, - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю 25 жовтня та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.

Пізніше в ОП уточнили, що питання матимуть вигляд загальнонаціонального опитування, однак, на відміну від референдуму, воно не матиме прямих юридичних наслідків.

Громадянська мережа ОПОРА заявила, що якщо опитування громадян у день місцевих виборів, яке анонсував Президент, буде проведене на виборчій дільниці, воно не матиме законних підстав, а якщо проводитиметься на вулиці, то не отримає юридичних наслідків.

Голова ВР Дмитро Разумков поінформував, що ані в бюджеті, ані в змінах до бюджету не передбачено коштів на проведення такого опитування. Також, за його словами, згідно із законодавством подібні опитування, як і екзитполи, можуть відбуватися лише за межами виборчих дільниць.