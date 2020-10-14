Зеленський озвучив одне з п'яти питань, які поставлять українцям 25 жовтня

Одне з п'яти питань, які планують поставити українцям в день проведення місцевих виборів 25 жовтня, стосується довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

Про це повідомляється у відеозверненні Володимира Зеленського, оприлюдненому в Телеграм-каналі Офісу Президента.

"25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань. Питання №1: чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.

Громадянська мережа ОПОРА заявила, що якщо опитування громадян у день місцевих виборців, яке анонсував Зеленський, буде проведене на виборчій дільниці, воно не матиме законних підстав, а якщо проводитиметься на вулиці, то не отримає юридичних наслідків.

Своєю чергою Голова ВР Дмитро Разумков зауважив, що ані в бюджеті, ані в змінах до бюджету не передбачено коштів на проведення такого опитування. Також за його словами, згідно з законодавством подібні опитування, як і екзитполи, можуть відбуватися лише за межами виборчих дільниць.

Фото: ОП