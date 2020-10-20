Зеленський: Народовладдя в Україні буде

Народовладдя в Україні буде, тим більше, що це є важливим пунктом програми Президента.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Народовладдя в Україні буде. Всебічний доступ громадян до інформації задля прийняття рішення – буде, це обов’язок держави. Люди повинні впливати на актуальні питання і для свого регіону, і для всієї країни. Робити це раз на тиждень, місяць чи рік. Скільки буде потрібно”, - сказав Зеленський.

Він упевнений в тому, що це поверне довіру громадян до держави та її інституцій. Президент обурився, адже є ті, хто стверджує, що питати думку українців – небезпечно, що людей задурять, бо в країні немає вільних, незалежних ЗМІ. “Цинічно, що про це кажуть люди, присутні в цій залі. Лідери партій, один з яких володіє трьома телеканалами, а інший – двома”, - підкреслив він.

Президент упевнений в тому, що український народ готовий ухвалювати рішення. Люди зробили дві революції у 2004-му та 2014 роках, у результаті чого більшість з присутніх у залі парламенту опинилися саме тут, у ВР.

Зеленський закликав парламентаріїв дати нарешті українцям реальний механізм, щоб формувати основні завдання для влади, впливати на рішення, відчувати свою причетність до змін. Тим більше, що перший законопроєкт для народовладдя вже готовий і поданий на розгляд Верховної Ради.