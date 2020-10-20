Президент запевняє, що бюджет на армію у 2021 році не зменшиться

Кошти на армію у 2021 році не зменшаться. Як мінімум, вони залишаться на рівні 2020 року.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Настання миру в Україні не означає, що ми перестанемо дбати про армію. Навпаки, лише сучасне та боєздатне військо буде гарантом подальшого миру та запорукою безпеки України. І не розганяйте, будь ласка, «зраду», що у 21-му році ми скоротимо кошти на військо. Не тому, що бюджет ще не прийнято. А тому, що я не дозволю цього зробити. Як мінімум, ці кошти залишаться на рівні цього року. Тобто понад 117 мільярдів гривень», - сказав Зеленський

Він зауважив, що у 2020 році бюджет на армію став найбільшим в історії України. В часи коронакризи він не зменшився ні на гривню.

Глава держави нагадав, що Конгрес США затвердив військову допомогу Україні на суму 250 мільйонів доларів.

«У Великій Британії ми підписали угоду на 1 мільярд 250 мільйонів фунтів стерлінгів для зміцнення Військово-морського флоту України. Ми отримали та очікуємо на додаткові швидкісні катери класу «Айленд». Спільно з Туреччиною ми будемо виробляти корвети, двигуни та військові дрони, розвивати системи ПВО», - наголосив Зеленський.