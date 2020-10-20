Режим тиші на Донбасі не ідеальний, але найдовший за роки війни - Зеленський

Режим припинення вогню на Донбасі не ідеальний, але найдовший за роки війни.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"27 липня було оголошено про припинення вогню. Сьогодні режим тиші триває 86-й день поспіль – найдовше за роки війни. Чи ідеальний він? Ні. Чи є порушення? Так. Чи є спроби його зірвати? Безумовно. Але треба визнати – кількість пострілів суттєво зменшилась", - сказав Зеленський.

Він додав, що за всі ці дні ми маємо одну бойову втрату і це боляче, але те, що з’явилися дні, тижні і навіть місяці, коли ми не ховаємо своїх героїв, коли не плачуть матері та діти, – дає надію.

"Коли місцеві жителі кажуть, що не слухають новини про «тишу», бо чують реальну тишу, – це дає надію", - зауважив Президент.

Він також звернув увагу, що процес звільнення полонених громадян України триває: "ми пам’ятаємо про всіх, хто досі перебуває в полоні, і робимо все для їхнього повернення".

Президент нагадав, що за його каденції вдалося звільнити та повернути рідним 136 людей.

"Ми розблокували Нормандський процес, заблокований з 2016 року. Вдалося звільнити та повернути рідним 136 наших людей. Це наші моряки, це Олег Сенцов, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Станіслав Асєєв та багато інших. Ми боремось за кожного українця – і військового, і цивільного", - сказав Президент.

Також Зеленський звернув увагу, що для нього людина найвища цінність. І кожен громадянин має знати, що держава його не залишить.

Президент наголосив, що завершення війни на Донбасі, настання миру, повернення наших людей та наших територій є для нього найважливішим пунктом програми його діяльності.

Читайте також: Зеленський обіцяє пакет законів для реінтеграції окупованих територій

Як повідомляв Укрінформ, після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня було досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня. Від початку запровадження режиму тиші і до середини жовтня СММ зафіксувала загалом 1 620 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 398 вибухів, 17 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 7 спалахів дульного полум’я, 21 освітлювальну ракету, а також 1 177 черг та пострілів).