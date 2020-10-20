Зеленський обіцяє пакет законів для реінтеграції окупованих територій

Президент Володимир Зеленський запевняє, що буде пакет законопроєктів для безпечної реінтеграції нині окупованих територій.

Про це він заявив у Посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Нам потрібна стратегія розвитку Донецької та Луганської областей, робота над нею вже почалася”, - сказав він.

За словами Зеленського, “ми будуємо новий Донбас - сучасний, безпечний”.

Далі буде...