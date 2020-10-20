Зеленський обіцяє пакет законів для реінтеграції окупованих територій

Зеленський обіцяє пакет законів для реінтеграції окупованих територій

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський запевняє, що буде пакет законопроєктів для безпечної реінтеграції нині окупованих територій.

Про це він заявив у Посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Нам потрібна стратегія розвитку Донецької та Луганської областей, робота над нею вже почалася”, - сказав він.

За словами Зеленського, “ми будуємо новий Донбас - сучасний, безпечний”.

Далі буде...

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