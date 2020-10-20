Зеленський: Хочемо, щоб люди на Донбасі і в Криму знали про Україну не від Кісєльова

Президент Володимир Зеленський запевняє, що Україна не забуває про своїх громадян на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, й прагне, аби про Україну вони знали від України, а не з російських ЗМІ.

Про це він заявив у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми не забуваємо, що і в Криму, і на окупованому Донбасі живуть наші громадяни. І ми маємо дбати про них та боротися за них”, - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що було відновлено міст і дорогу в Станиці Луганській, вирішено питання щодо питної води на Донбасі. Також, за його словами, Україна будує нові та зручні сучасні КПВВ, зокрема й на межі з Кримом.

“Надважливо, яку Україну бачать наші громадяни, перетинаючи тимчасовий кордон. Ми робимо все, щоб вони бачили її освітленою, асфальтованою та комфортною”, - переконаний глава держави.

Крім того, він підкреслив, що Україна бореться і за молодь на цих територіях, й наразі створені умови, що діти з Криму та ОРДЛО можуть вступати в усі заклади вищої освіти України та навчатися там безкоштовно.

“Ми хочемо, щоб люди там знали правду про Україну від України, а не від Кісєльова (російський пропагандист Дмитро Кисельов – ред.). Ми запустили канал «Дом», що мовить на Крим та Донбас. Зрозуміло, ми не можемо мати об’єктивні цифри переглядів там, але шквал постійної критики каналу "Дом" з боку російських ЗМІ говорить, що справа рухається у правильному напрямку”, - наголосив Зеленський.

Президент додав, що завжди запрошує світових лідерів відвідати не тільки Київ, але Донецьку та Луганську області разом із ним.

Як повідомлялося, "Дом" – цілодобовий розважально-інформаційний телеканал для жителів тимчасово окупованих територій України. Розпочав мовлення 1 березня 2020 року.