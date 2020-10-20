Президент заявляє про відповідальність тих, хто «здав Крим»

Про це він заявив у Посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зеленський виступає в Раді зі щорічним посланням / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

“Ті, хто без бою здав Крим, мають нести відповідальність”, заявив він.

Зеленський наголосив, що питання “не в помсті, питання - в справедливості”.

“Суспільству потрібні відповіді. І це стосується не лише цього питання”, - додав Президент.

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Як відомо, окупації Криму Росією передували (у лютому-березні 2014 року) організовані антиукраїнські виступи у містах Криму, блокада і захоплення стратегічних об'єктів півостріва і військових частин ЗСУ підрозділами російської армії у деяких випадках під прикриттям окремих цивільних осіб і новостворених спецслужбами РФ «загонів самооборони Криму», що поклало початок окупації Криму Росією.

Про «приєднання» Автономної Республіки Крим та Севастополя до РФ Москва оголосила 18 березня 2014 р. За результатами так званого «референдуму про статус Криму» 16 березня 2014.

Насильницька анексія Криму, як і псевдореферендум, не визнаються українською державою і більшістю країн, Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, а також суперечить рішенню Венеційської комісії, натомість російською владою трактується як «повернення Криму до Росії». Згідно з Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» територія Кримського півострова внаслідок російської окупації вважається тимчасово окупованою територією.