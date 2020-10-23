Спостерігачі ОБСЄ стежитимуть за виборами в Україні та опублікують звіт

Спостерігачі Місії ОБСЄ стежитимуть за місцевими виборами в Україні та опублікують звіт і оцінку виборчого процесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила голова Місії Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами в Україні Інгібйорг Сольрун Гісладоттір під час онлайн-зустрічі з головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким, інформує пресслужба КС.

Зазначається, що голова Місії підкреслила важливість міжнародного спостереження за виборами та розповіла про роботу місії. Сольрун Гісладоттір додала, що до її основного складу входять 16 експертів, які перебувають в Києві, а також 66 довгострокових спостерігачів, розміщених в міжнародних групах у всій країні.

«Спостерігачі будуть уважно стежити за основними аспектами виборів та інформуватимуть суспільство і ЗМІ. Під час своєї роботи місія опублікує попередній звіт та поінформує громадськість та медіа про перебіг спостереження за виборами. Після закінчення виборчого процесу місія надасть оцінку та остаточний звіт», - повідомляє пресслужба.

На зустрічі йшлося про основні аспекти місцевих виборів в Україні, що відбудуться 25 жовтня, та про те, як триває виборча кампанія.

Голова КСУ висловив вдячність співрозмовникам за незмінну увагу до України. За його словами, нинішня виборча кампанія проходить у дещо напружених умовах через пандемію, водночас він висловив сподівання, що волевиявлення громадян пройде чесно та прозоро з дотриманням усіх прав учасників виборчого процесу та відповідатиме міжнародним стандартам проведення демократичних виборів.

Голова КС наголосив, що Конституційний Суд не є суб’єктом виборчого процесу, проте розглядає питання, які стосуються політичних, зокрема, виборчих прав.

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За його словами, з 1998 року Конституційний Суд України ухвалив близько 20 рішень та надав 2 висновки з питань, що стосуються виборчого процесу.

Під час зустрічі співрозмовники висловили сподівання на подальшу плідну співпрацю.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.