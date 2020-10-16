В Україну на вибори прибули вже 69 міжнародних спостерігачів

В Україну вже прибули 69 міжнародних спостерігачів, котрі працюватимуть на місцевих виборах.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов за підсумками чергового засідання Міжвідомчої робочої групи з координації діяльності органів виконавчої влади щодо створення належних умов для проведення виборів 25 жовтня.

"...Державна прикордонна служба України повідомила, що вже прибуло 69 міжнародних спостерігачів", - зазначив Немчінов.

Під час засідання в онлайн режимі опрацювали, зокрема, питання форми довідки, яка підтверджує перебування особи в умовах самоізоляції. Також обговорили питання видатків на протиепідемічні заходи на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я.

"Одним із завдань минулого тижня було Міністерству розвитку громад та територій України невідкладно внести на чергове засідання Кабінету Міністрів України проєкту акта про затвердження критеріїв доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень, що надаються дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць для організації їх роботи та проведення голосування. Це завдання було виконане, на засіданні Кабінету Міністрів 14 жовтня такі критерії затверджено", - зазначив Немчінов.

Він також повідомив, що уряд направив центральним і місцевим органам виконавчої влади доручення щодо чергування у переддень та день виборів 24-26 жовтня. "Аналогічно робота буде організована і в Секретаріаті Кабінету Міністрів України. Згідно цього доручення Прем’єр-міністра України, міністерства та інші відповідні установи мають визначити відповідальних чергових і до сьогодні, 16 жовтня 2020 року, надати інформацію Секретаріату Кабінету Міністрів України. Також, в додатку до доручення, визначено форму інформування та години, в які має надаватися оперативна інформація про перебіг виборчого процесу", - додав Немчінов.

Як повідомляв Укрінформ, чергові місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня.