ОПОРА прогнозує явку на місцевих виборах до 40%

ОПОРА прогнозує явку на місцевих виборах до 40%

Укрінформ
Позитивна явка на місцевих виборах 25 жовтня може становити до 40%.

Таку думку висловила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська 23 жовтня під час пресконференції в Укрінформі.

«Явка навряд чи буде високою. На регулярних місцевих виборах, які втретє відбуваються в Україні окремо від парламентських (це 2010 рік, 2015-й і 2020-й) явка нижча 50%. На регулярних, без карантину, без коронавірусу та інших обставин. Тому позитивна явка, на нашу думку, буде до 40%. Стверджувати, що вона має перспективу бути вищою навряд чи можна. Хоча все залежить від самої територіальної громади», – зазначила Айвазовська.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок спрогнозував зниження явки на чергових місцевих виборах.

Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

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