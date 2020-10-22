Степанов нагадав, як проголосувати людям на самоізоляції

Щоб проголосувати на місцевих виборах, люди, які знаходяться на самоізоляції, мають подати заявку з довідкою про стан здоров'я у виборчі комісії не пізніше 20 години 23 жовтня.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на брифінгу 22 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є виборці, які підлягають самоізоляції. Це люди, які хворіють амбулаторно, або люди, які є контактними. Обов'язково до 20 години п'ятниці, тобто завтрашнього дня, ви повинні повідомити виборчу комісію, що ви перебуваєте на самоізоляції, і хочете проголосувати вдома. Для цього вам треба надати медичну довідку, яка це підтверджує. Цю медичну довідку можна взяти у свого сімейного лікаря", - сказав Степанов.

Він наголосив, що перед входом на виборчі дільниці має розміщуватися розмітки про дотримання соціальної дистанції. Також у день голосування має проводитися дезінфекція усіх поверхонь на дільницях.

Степанов додав, що на виборчих дільницях також має робитися провітрювання, якщо дозволятиме погода.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

В Україні станом на 22 жовтня лабораторно підтверджено 322 879 випадків COVID-19, з них за добу – 7 053.