Члени комісій на спецдільницях у лікарнях зможуть безкоштовно пройти ПЛР-тестування – ЦВК

Члени виборчих комісій на спеціальних виборчих дільницях, які розташовані в медичних закладах, можуть пройти ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію.

Про це розповів член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий під час онлайн-марафону "Місцеві вибори 2020 на фінішній прямій", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Членам виборчих комісій, які працюють на спеціальних виборчих дільницях, рекомендується не пізніше ніж за 72 години (до дня голосування - ред.) пройти відповідне ПЛР-тестування. Це стосується не тільки тих закладів охорони здоров'я, де перебувають хворі на COVID, це стосується всіх спеціальних дільниць закладів охорони здоров'я", - зазначив Постівий.

Він підкреслив, що, за даними МОЗ, таке тестування буде безкоштовним, для цього членам комісій потрібно пред'явити свої посвідчення.

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Представник ЦВК також запевнив, що члени комісій, які працюватимуть на спеціальних виборчих дільницях в закладах охорони здоров'я, де лікуються пацієнти з коронавірусом, матимуть необхідні засоби індивідувального захисту та сприяння від правцівників лікарень, які "допоможуть як правильно одягнути (захисні засоби - ред.), так і правильно зняти, щоб не допустити жодного зараження".

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня.