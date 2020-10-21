Для ЦВК проводять навчання з кібербезпеки перед виборами

У Державному центрі кіберзахисту проводяться масштабні навчання з кібербезпеки для Центральної виборчої комісії та основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Радбезу.

«Метою навчань є відпрацювання процедур взаємодії між представниками ЦВК, Держспецзв’язку, ДКІБ СБ України, Департаменту кіберполіції та НКЦК при РНБО України при виникненні кіберінцидентів під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у режимі реального часу представники цих органів виконують практичні вправи з розслідування та реагування на кіберінциденти (так звана Blue Team) відповідно до заздалегідь підготовлених сценаріїв на базі кіберполігону Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку. Для виконання командних вправ системою емулюються атаки, які команди мають виявити за допомогою автоматизованих засобів моніторингу, оцінити наслідки та виробити тактику реагування на них.

В пресслужбі відзначили, що кібернавчання сприятимуть підвищенню координації між представниками різних відомств в рамках робочої групи із забезпечення надійної і безперебійної роботи ЄІАС «Вибори» під час підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, відпрацюванню учасниками практичних навичок з моніторингу стану інформаційної безпеки, виявлення атак на інформаційно-телекомунікаційні системи, розслідування кіберінцидентів та відновлення працездатності компонентів інформаційно-телекомунікаційних систем після кіберінцидентів. Також представники основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки підвищать навички керування інцидентами, ухвалення рішень в умовах обмеженого часу й інформації та підвищеної відповідальності.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 25 жовтня пройдуть місцеві вибори.