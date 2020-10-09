Кабмін схвалив постанови, які посилюють кібербезпеку України

Кабінет Міністрів на засіданні 9 жовтня схвалив постанови, якими визначаються порядки формування переліку об'єктів критичної інформаційної інфраструктури та внесення таких об'єктів до держреєстру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що своїм рішенням уряд визначив об’єкти критичної інфраструктури — стратегічно важливі для держави підприємства, установи, організації незалежно від форми власності. Прийняті постанови дозволять провести аудит інформаційної безпеки об’єктів та оцінити рівень потенційної небезпеки для кожного з об’єктів. Відтак кіберзахист буде забезпечений відповідно до потенційних загроз.

"Кібератака на такі об'єкти вплине на їх функціонування, а потенційні ризики - небезпечні для держави. Це підприємства та установи у сферах енергетики, хімічної промисловості, транспорту, технологій та електронних комунікацій, банківський та фінансовий сектор. Порушення їх систем спричинить надзвичайні ситуації та матиме негативний вплив на стан екологічної, енергетичної, економічної безпеки та обороноздатність. Тому такі об'єкти потребують особливої уваги з кіберзахисту", - сказав віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Прийнятими постановами також визначено механізми й критерії віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури та категорії критичності. Відтак головним критерієм визначено те, чи буде порушення стабільної роботи цих об’єктів призводити до надзвичайних ситуацій або небезпеки для держави.

Окрім цього, планується створення Держреєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури та забезпечення його функціонування Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Також буде визначено єдину систему обліку та зберігання даних про об’єкти критичної інфраструктури.