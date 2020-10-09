Кіберполіція викрила хакерів, які зламали понад 100 мільйонів акаунтів

Кіберполіція викрила злочинну хакерську групу, які несанкціоновано втручалися в роботу комп’ютерів та електромереж і отримували логіни й паролі до різних систем інтернет-банкінгу, акаунтів соцмереж, електронних скриньок громадян.

Як передає Укрінформ, про це інформує Департамент кіберполіції Національної поліції.

«Працівники кіберполіції в Харківській області спільно зі слідчими слідчого управління поліції Харківщини, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили організовану злочинну групу хакерів, які несанкціонованого втручалися в роботу комп’ютерів та електромереж», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, кіберполіція встановила, що правопорушники, володіючи фаховими знаннями у сфері IT, розповсюджували шкідливе програмне забезпечення (ШПЗ), яке давало можливість отримати логіни і паролі до онлайн-сервісів громадян.

Уточнюється, що за оперативною інформацією, до протиправної діяльності було залучено хакерів з Києва та Харкова, а також осіб, які наразі перебувають в США, Німеччині, Китаї, РФ та В’єтнамі.

Як повідомили у відомстві, зловмисники отримували логіни та паролі від вебсервісів, які збережені у налаштуваннях браузера: зазвичай це вхідні дані до різних систем інтернет-банкінгу, акаунтів соцмереж, електронних скриньок тощо.

Після цього, використовуючи логін та пароль жертви, хакери виводили гроші з електронних гаманців, ігрових акаунтів та банкінгу зі спрощеним входом, зазначається у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання фігурантів, за результатами яких було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та гроші. Речові докази направлено на проведення експертних досліджень.

Під час попереднього огляду техніки було виявлено ШПЗ, відділені сервера, близько 100 мільйонів дискредитованих логінів та паролів до різних систем інтернет-банкінгу, соцмереж користувачів українського та міжнародного сегменту Інтернету.

Наразі фігурантам оголошено про підозру у вчинені правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) ККУ.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років. Підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, кіберфахівці СБУ викрили посадовця ГУ Державної податкової служби у Житомирській області на незаконному продажі інформації з обмеженим доступом.

Фото: cyberpolice.gov.ua