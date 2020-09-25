Аваков вважає, що підрозділ кібербезпеки потрібен кожній держустанові

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков переконаний, що у кожному державному органі й установі має бути створений підрозділ кібербезпеки.

Про це він заявив під час ZOOM-конференції щодо цифрової трансформації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На наше переконання та зважаючи на вимоги сьогодення, підрозділи кібербезпеки мають бути створені у кожному державному органі та установі», - сказав Аваков.

За його словами, потужна система кібербезпеки є надважливою складовою національної безпеки. МВС і безпосередньо Департамент кіберполіції Нацполіції є однією з ключових структур цієї системи.

Аваков поінформував, що кіберполіція вже є одним з учасників Глобального центру взаємодії у кіберпросторі, створеного в Україні, основним завданням якого є формування системи кіберзахисту, підготовка методології протидії кіберзагрозам тощо.

«Зважаючи на загрози та визначені пріоритети в їх подоланні, МВС як стейкхолдер кібербезпеки і як супервайзер Національної поліції виступає ініціатором створення на базі Глобального центру взаємодії в кіберпросторі інтеграційного майданчика, який би об’єднував всіх ключових гравців кібербезпеки», - сказав Аваков.

Читайте також: Через злам сайту Нацполіції відкрили кримінальну справу

Водночас він зазначив, що кіберпростір стає ще однією стороною ведення бойових дій, в тому числі і проти України.

«На жаль, Україна опинилася на передовій цієї нової війни. Агресія з боку РФ відбулася не тільки у вигляді військових дій, інформаційних кампаній та економічних диверсій, й у вигляді жорсткої кібервійни», - заявив міністр.

За його словами, агресор адаптується до основних тенденцій сучасності, глобалізації та інформатизації, діє різновекторно, використовуючи цифровий простір у комплексі з іншими агресивними діями, намагається чинити вплив на Україну.

«І враховуючи ці аспекти, ми також повинні розвиватися і трансформуватися», - переконаний Аваков.