Через злам сайту Нацполіції відкрили кримінальну справу

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо зламу сайту Національної поліції, який стався 23 вересня, наразі триває, і кіберспеціалісти вже встановили, який чином сайт НПУ зламали.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров заявив під час ZOOM-конференції щодо цифрової трансформації, відповідаючи на запитання, передає кореспондент Укрінформу.

«Порушено кримінальну справу щодо цього питання. Досудове розслідування триває. Ми розуміємо, яким чином впровадили це шкідливе програмне забезпечення. Також ми розуміємо, яких заходів потрібно вживати, щоб посилювати наш кіберзахист і кіберстійкість. В тому числі, ділимося досвідом з усіма суб’єктами, які працюють у цій сфері», - сказав Гончаров.

Він також висловив сподівання, що особи, які здійснили таку кібератаку на сайт НПУ, будуть знайдені, і зазначив, що більше інформації щодо цього випадку буде надано згодом.

Як повідомлялося, 23 вересня було зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайту Нацполіції. Через це на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліціїДанило була поширена недостовірна інформація.

Того ж дня за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.