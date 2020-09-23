Сайт Нацполіції атакували хакери

У роботу офіційного сайту Національної поліції у середу було зафіксовано несанкціоноване втручання, сайт наразі тимчасово відключений.

Про це інформує пресслужба МВС у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Сьогодні об 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайта Нацполіції. У зв’язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація. Сайт Національної поліції України тимчасово відключений», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що спеціалісти працюють над усуненням несправностей. У відомстві просять вибачення за тимчасові незручності і уточнюють, що новини публікуватимуться на сторінках поліції у соцмережах.

Як повідомлялося, сайт Уповноваженого ВРУ з прав людини раніше зазнавав хакерських атак.