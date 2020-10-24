У день місцевих виборів у ДБР працюватиме «гаряча лінія»

У Державному бюро розслідувань 25 жовтня працюватиме телефонна «гаряча лінія», куди можна буде повідомити про порушення виборчого законодавства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ДБР.

«У день проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року у Державному бюро розслідувань працюватиме телефонна «гаряча лінія» для повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства суб’єктами, підслідними ДБР», - ідеться у повідомленні.

ДБР закликає повідомити про кримінальні правопорушення, пов’язані з виборчим процесом, на номер телефону: (044) 294-64-63.

Зазначається, що Держбюро розслідувань працюватиме у посиленому режимі та прийматиме повідомлення про можливі кримінальні правопорушення вчинені високопосадовцями (народні депутати, члени ЦВК); правоохоронцями та військовослужбовцями; суддями.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.