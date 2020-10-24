У день місцевих виборів у ДБР працюватиме «гаряча лінія»
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ДБР.
«У день проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року у Державному бюро розслідувань працюватиме телефонна «гаряча лінія» для повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства суб’єктами, підслідними ДБР», - ідеться у повідомленні.
ДБР закликає повідомити про кримінальні правопорушення, пов’язані з виборчим процесом, на номер телефону: (044) 294-64-63.
Зазначається, що Держбюро розслідувань працюватиме у посиленому режимі та прийматиме повідомлення про можливі кримінальні правопорушення вчинені високопосадовцями (народні депутати, члени ЦВК); правоохоронцями та військовослужбовцями; суддями.
Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.