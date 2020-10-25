Сьогодні в Україні вибори - що варто знати про них

Цьогорічні місцеві вибори в Україні відбуваються за новим Виборчим кодексом, після 5 років територіальної реформи, а також за умов війни та пандемії

На місцевих виборах, які відбудуться в Україні у неділю 25 жовтня , обиратимуть депутатів кількох рівнів. Будуть обрані обласні і районні ради, а також голови та ради територіальних громад. 24 жовтня — день тиші, коли агітація заборонена. До 3 листопада — територіальні виборчі комісії встановлюють підсумки голосування.

Більшість виборців в Україні отримають для заповнення по 4 бюлетені: для обрання глави населеного пункту (мер, селищний або сільський голова); для обрання депутатів міської, сільської або селищної ради; для обрання представників до районної ради; для обрання депутатів обласної ради.

У Житомирі, Кривому Розі, Кропивницькому, Полтаві і Херсоні ,окрім виборів міських голів і міських ради також відбудуться вибори районних у місті рад.

У Києві виборцям видадуть по два бюлетені: один - зі списком кандидатів на посаду мера і другий – списки, подані партіями, кандидатів у депутати Київської міської ради

Орієнтована кількість виборців в Україні становить 27,2 млн осіб , кількість виборчих дільниць - понад 29 тис.

Одночасно з виборами буде проведене опитування, ініційоване президентом Зеленським 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять питань:

Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?. Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?. Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

В Офісі Президента уточнили, що опитування, на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків, не є частиною виборчою процедури і не фінансуватиметься з коштів виборчих комісій.

Що змінилося порівняно з минулими виборами

1 січня 2020 року набув чинності новий Виборчий кодекс, який змінив правила виборів до місцевих рад, тож нинішні вибори відрізнятимуться рядом важливих особливостей.

Перше. Голосування за мажоритарною системою проходитиме лише у територіальних громадах, що мають менше 10 тис. жителів, там можливе самовисування кандидатів. Від одного округу може бути обрано 2-4 депутатів (раніше один округ обирав лише одного депутата).

Друге. У місцевих радах з населенням понад 10 тис. жителів кандидатів можуть висувати тільки партії, голосування проходитиме за оновленою пропорційною системою з відкритими списками. Депутатські місця отримають партії, які подолають 5-відсотковий бар'єр. Крім партії із запропонованого переліку, виборець зможе проголосувати за конкретного кандидата від політсили – завдяки цьому обрані виборцями партійці зможуть піднятися на вищі місця у списку власної партії.

Голосування проходитиме за оновленою пропорційною системою з відкритими списками

Для обрахування того, скільки голосів набрала кожна партія-переможець, вводиться поняття "виборча квота". Вона за спеціальною формулою визначає: скільки припадає голосів виборців на один мандат. Наступним кроком визначається, скільки мандатів отримує партія на єдиний (міський) виборчий список і хто саме з її висуванців заповнить виграну кількість депутатських місць

Відкриті списки, з одного боку, суттєво посилюють внутрішньопартійну конкуренцію, а з іншого - створюють додаткові труднощі для виборців. Система є новою, вона вже отримала багато критики, але її переваги або недоліки стануть зрозумілими тільки по закінченні виборчої процедури.

Третє. Голосування за міських голів у містах із населенням понад 75 тисяч буде матиме другий тур (раніше було - понад 90 тисяч). Тобто щоб стати тут міським головою, кандидат повинен отримати не просту, як раніше, а абсолютну більшість голосів – більше 50% виборців, що проголосували в першому турі. Якщо жоден кандидат не отримує таку більшість, то два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів, проведуть другий тур. Щоб стати переможцем, кандидат має у другому турі набрати просту більшість голосів, уже не обов'язково більше 50%.

Гендерні квоти

Відповідно до Виборчого кодексу, на місцевих виборах 2020 року вперше запроваджено гендерні квоти. Відтепер у списку партії має бути не менше 40 % представників однієї статі. При формуванні виборчих списків, партії повинні забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місця з першого по п’яте, з шостого по десяте і т.д.) не менше двох кандидатів кожної статі.

На місцевих виборах 2020 року вперше запроваджено гендерні квоти

Утім, деякі політичні партії реєструють виборчий список із гендерною квотою, а після реєстрації починають знімати жінок з виборів. Про це Укрінформу повідомила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк.

Медична безпека

З огляду на пандемію COVID-19 навіть ставилося питання про скасування виборів. Як будуть організовані місцеві вибори 2020 з точки зору медичної безпеки?

Люди з підвищеною температурою або ознаками хвороби будуть пересуватися за окремим маршрутом – для них буде обладнана окрема кабінка.

Людину, яка відмовиться одягати маску, допустять до голосування - теж окремо від інших виборців. Але потім їй буде призначено штраф за порушення протиепідемічних норм.

Кількість спостерігачів, представників політичних сил, журналістів на дільницях обмежуватися не буде.

Серед протиепідемічних рекомендацій, затверджених урядом зокрема, є такі: мати з собою ручку для заповнення бюлетеня та підпису в його отриманні, за можливості залишити неповнолітніх дітей та тварин вдома, показати свій паспорт членам комісій, не передаючи його до інших рук.

Для тих, хто перебуває на самоізоляції, буде організоване виїзне голосування з відповідними захисними заходами.

Порушення і кримінал

Нинішні місцеві вибори підсумують результати децентралізації, яка триває уже 5 років. Завдяки децентралізації більшість податків залишатиметься на місцях, тож вплив мандату депутата міської чи обласної ради суттєво зростає. А це зумовлює жорстку політичну боротьбу і навіть застосування брудних прийомів (детальніше про це ТУТ).

Напередодні національна поліція щодня звітувала про десятки відвернених спроб здобути виборчу перевагу в незаконний спосіб. Серед 500 проваджень, відкритих правоохоронними органами щодо порушень виборчого законодавства, третина стосується спроб підкупу виборців. Півтори тисячі адміністративних протоколів складені щодо незаконної агітації. Розкриває поліція і цілі афери із схемами штучного збільшення кількості виборців на дільницях - наразі розслідуються 30 таких справ. Є факти насильницьких злочинів: на Черкащині погрожували вбити кандидата на посаду голови територіальної громади, в Ізмаїлі підпалили авто кандидата в Одеську облраду. Комітет виборців України в останні дні перед місцевими виборами фіксував зростання фактів насильства та використання "чорного піару", але Національна поліція запевнила, що забезпечить законний і ненасильницький перебіг виборів.

Поліція запевняє, що забезпечить законний і ненасильницький перебіг виборів

Окуповані території

Через тимчасову анексію Криму Росією в 2014 році та окупацію окремих районів Донецької і Луганської областей, в Автономній Республіці Крим, місті Севастополь та тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей - жодні вибори проводитися не будуть

Підготував Олександр Волинський