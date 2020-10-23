Вибори-2020: сотні проваджень і лише один обвинувальний акт

За перемогу на виборах деякі політики готові на все. Завдання відповідальних громадян дати відсіч порушникам

25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Цього року вони унікальні тим, що проводяться за новими виборчими правилами і в надзвичайних епідеміологічних умовах. На виборчих дільницях виборці матимуть справу з бюлетенями нової форми та суворими вимогами безпеки. Тож кожен відповідальний виборець має взяти із собою на дільницю паспорт, маску, антисептик, власну ручку та озброїтися знанням, як саме заповнювати новий бюлетень. І окрім власної дисципліни у дотриманні норм виборчого законодавства, має ще й вимагати цього від усіх учасників процесу. Адже на «кону» – децентралізована, і фінансова більш незалежна влада на місцях. А це зумовлює безпрецедентно жорстку політичну боротьбу і спонукає до застосування найбрудніших технологій.

Укрінформ підсумував поради, як цьому протистояти.

Коли історію пишуть не 300 спартанців, а 300 політичних туристів

Про те, що передвиборча боротьба дійшла свого піку, свідчать останні повідомлення про уже зафіксовані виборчі злочини. Днями правоохоронці викрили схему штучного збільшення кількості виборців на низці дільниць в Одеській, Житомирській і Тернопільській областях. "Зловмисники подавали до органу ведення Реєстру виборців заяви від громадян про зміну місця голосування. При цьому за однією виборчою адресою фігуранти реєстрували до 300 осіб, а відтак вносили неправдиві відомості у базу даних Державного реєстру виборців", – інформувала пресслужба Національної поліції. При цьому заяви про зміну місця голосування подавали і в паперовій, і в електронній формі.

Зокрема в Одеській області для подачі заяви в електронній формі зловмисники використовували цифрові підписи громадян, які були отримані в шахрайський спосіб.

У Тернопільській області декан одного із ВНЗ організував "схему" серед студентів, які змінювали виборчу адресу за грошову винагороду. Перереєстрацію та подачу заяви в електронній формі до органу ведення Реєстру здійснювали у приміщенні університету.

У Житомирській області фігуранти збирали персональні дані громадян і за грошову винагороду змінювали їхні виборчі адреси.

21 жовтня правоохоронці провели 11 одночасних санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях і за місцями проживання фігурантів у вказаних регіонах. Слідство ведеться за ч. 2 ст. 158 (фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.

Крім того, поліція перевіряє інформацію про можливі схожі правопорушення на території інших областей України.

«Представники Комітету виборців України фіксують аномальне зростання кількості виборців у понад 20 громадах. Це може свідчити про використання технології «виборчого туризму», метою якої є спотворення результатів виборів в окремих громадах» – про це 20 жовтня заявив голова КВУ Олексій Кошель під час прес-конференції «5 днів до виборів: основні тенденції, загрози, ризики».

Під час прес-конференції

За словами Олексія Кошеля, ми є свідками технології, коли цілі групи виборців могли змінити виборчу адресу внаслідок фінансової мотивації. Тому в день голосування вони можуть організовано прибувати в громади і головувати за чітко визначених кандидатів або політичні сили. «Найбільша кількість «виборчих туристів» – у курортній Кароліно-Бугазькій ОТГ на Одещині. У вересні кількість виборців у громаді зросла майже на 13% – з 4097 до 4610. Якщо вони організовано візьмуть участь у голосуванні, це означатиме, що при явці близько 40% кожен четвертий виборець може бути учасником схеми по спотворенню результатів виборів» – повідомив голова КВУ.

Така технологія масштабно реалізовується і в низці інших громад. Так, впродовж місяця різко зросла кількість виборців у Фонтанській сільській громаді на Одещині (плюс 745 нових виборців), Слобідко-Кульчиївецькій громаді на Хмельниччині (плюс 239), Студениківській (плюс 183) та Козинській (плюс 171) громадах на Київщині та ін.

За словами Олексія Кошеля, за умов гострої конкуренції навіть кілька десятків голосів фінансово мотивованих «виборчих туристів» можуть вплинути на результати голосування. Коли ж до «схем» включають сотні виборців – це прямий шлях до фальсифікацій. Тому не виключено, що в день виборів ми можемо побачити спроби блокування роботи таких груп, у тому числі силовим шляхом».

За одеського мера – лише по 1000 грн за голос

Серед проваджень, відкритих правоохоронними органами щодо порушень виборчого законодавства, третина стосується підкупу виборців. «Зараз із майже 500 кримінальних проваджень близько третини стосуються саме підкупу виборців. І є вже рішення судів щодо міри запобіжних заходів. Також складено півтори тисячі адмінпротоколів щодо порушень, пов’язаних із виборчим процесом, це переважно стосується незаконної агітації. Кількісні показники демонструють, що штрафні санкції накладаються на осіб, які незаконно ведуть передвиборчу боротьбу. Але ці події та їхні дії не мають ознак безпосередньо кримінального злочину», – розповіла голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська під час онлайнмарафону «Місцеві вибори 2020. На фінішній прямій»

Нагадаємо, що в Одесі 15 жовтня затримали голову виборчої комісії, яка у 2015 році вже була засуджена за скоєння злочинів, пов’язаних із виборчим процесом, та місцевого мешканця під час отримання майже 45 тисяч доларів США для підкупу виборців. За один голос та голосування за певного кандидата на пост Одеського міського голови у виборчому бюлетені громадянам пропонували 1000 грн. 17 жовтня Київський районний суд м. Одеси обрав двом фігурантам запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави для кожного у розмірі понад 600 тисяч гривень. Чи були внесені застави – не повідомлялося.

Сотні кримінальних проваджень – і …аж 1 (!) обвинувачення

Своєю чергою, генпрокурор Ірина Венедіктова закликала виборців повідомляти про спроби підкупу. "Порушення виборчого законодавства можуть суттєво впливати на результат волевиявлення. Саме тому я закликаю громадян, які стали свідками чи потерпілими від таких правопорушень повідомляти про них до правоохоронних органів.

Якщо на вас здійснюється тиск, вам пропонують за голос гроші чи подарунки, погрожують чи перешкоджають вашому праву обирати чи бути обраним, пам’ятайте – так само нечесно ці кандидати будуть діяти і коли отримають омріяні мандати.

Ваша заява до Нацполіції, СБУ, ДБР чи до найближчої прокуратури може багато змінити, як і ваш безцінний голос на виборах", – зазначила Венедіктова.

За її словами, упродовж цієї виборчої кампанії за результатами розгляду заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, що стосуються підготовки і проведення місцевих виборів, станом на 21 жовтня розпочато 475 кримінальних проваджень, з яких 234 – про безпосереднє порушення виборчого законодавства.

Найбільше – 101 провадження – зареєстровано за фактом підкупу виборців.

Ще 30 проваджень зареєстровані за фактами надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або несанкціонованого втручання в його роботу, 15 – за фактами фальсифікації, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, 3 – незаконного використання виборчого бюлетеня і ще 3 стосуються порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації. Крім цього, є чимало проваджень пов’язаних із виборчим процесом. Майже сотня з них щодо хуліганства – пошкодження агітаційних наметів, нападів на агітаторів та представників партій. Загалом, від початку виборчої кампанії повідомлено про підозру 28 особам в 19 кримінальних провадженнях. До суду скеровано – аж 1 обвинувальний акт.

Також, генпрокурор зауважила, що після виборів інтерес правоохоронців до таких кримінальних справ не зникає. За словами Венедіктової, протягом минулого року і цьогоріч за порушення виборчого законодавства було засуджено 69 осіб.

Алло, поліція? Зафіксуйте виборче порушення!

Отже, ще раз нагадуємо. За порушення під час виборів може наставати адміністративна та кримінальна відповідальність. Частину порушень свідомо або несвідомо можуть вчиняти й самі виборці. Тому ОПОРА нагадує про те, що треба і НЕ треба робити виборцям на виборчій дільниці.

«Порушите закон на виборчій дільниці – отримаєте великі проблеми. А також мінуси в карму та хронічне невезіння на наступні 5 років. Тож, якщо не бажаєте собі такого «щастя», голосуйте відповідально. Спостерігачі ОПОРИ все побачать та зафіксують», – застерігають в Громадській мережі.

Виборчими порушеннями є:

Видача бюлетеня людині без паспорту;

Допуск до голосування без перевірки температури;

Голосування поза межами кабінки;

Перебування в кабінці кільком особам (дозволено лише інвалідам у супроводі іншого виборця за погодженням з головою виборчої комісії);

Фотографування бюлетеня.

У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 Кабінет Міністрів України затвердив протиепідемічні заходи під час виборів. Серед рекомендацій, зокрема, є такі:

прийти на дільницю в масці;

до і після відвідування дільниці скористатись антисептиком;

взяти свою ручку;

дотримуватись соціальної дистанції;

за можливості залишити неповнолітніх дітей та тварин вдома;

продемонструвати свій паспорт членам комісій, не передаючи його до чужих рук;

у разі виявлення підвищеної температури проголосувати в ізольованій кабінці й скористатись окремою скринькою.

«Якщо бачимо будь-яке порушення виборчого законодавства – дзвонимо 102, аби повідомити поліцію», – нагадують в мережі ОПОРА.

Марина Нечипоренко, Київ