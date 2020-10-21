ОПОРА назвала основні виборчі порушення

Серед проваджень, відкритих правоохоронними органами щодо порушень виборчого законодавства, третина стосується підкупу виборців.

Про це сказала голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська під час онлайн-марафону «Місцеві вибори 2020. На фінішній прямій», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз 475 кримінальних проваджень, з них близько третини стосуються саме підкупу виборців. І є вже рішення судів щодо міри запобіжних заходів. Також складено півтори тисячі адмінпротоколів щодо порушень, пов’язаних із виборчим процесом, це переважно стосується незаконної агітації. Кількісні показники демонструють, що штрафні санкції накладаються на осіб, які незаконно ведуть передвиборчу боротьбу. Але ці події та їхні дії не мають ознак безпосередньо кримінального злочину», - розповіла Айвазовська.

Вона також нагадала про рішення Київського районного суду міста Одеси, який 17 жовтня обрав міру запобіжного заходу організатору підкупу в Одесі.

Як повідомлялося, в Одесі 15 жовтня затримали голову виборчої комісії, яка у 2015 році вже була засуджена за скоєння злочинів, пов’язаних із виборчим процесом, та місцевого мешканця під час отримання майже 45 тисяч доларів США для підкупу виборців. За один голос та голосування за певного кандидата на пост Одеського міського голови у виборчому бюлетені громадянам пропонували 1000 грн грошової винагороди.

17 жовтня Київський районний суд м. Одеси обрав двом фігурантам запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави для кожного у розмірі понад 600 тисяч гривень.