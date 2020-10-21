Солодка агітація: на Закарпатті «Батьківщина» роздавала пряники

На Закарпатті ОПОРА зафіксувала нестандартну агітацію однієї з партій: люди з партійною символікою ВО “Батьківщина” були помічені за ремонтом вулиці біля багатоповерхівки, також ОПОРА зафіксувала встановлення лавиць та роздавання пряників з логотипами цієї політсили.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють в Закарпатській ОПОРІ.

Зазначається, що на вулиці Минайській в Ужгороді робітники у накидках із символікою партії ВО «Батьківщина» розпочали ремонт подвір’я біля кількох багатоповерхівок. Також на вулиці Митній встановили лавиці із символікою та номером у виборчому бюлетені політичної партії ВО «Батьківщина». Крім того, на вулиці Гагарінав Ужгороді перехожим роздавали пряники із символікою цієї ж партії та іменем кандидата в депутати Ужгородської міської ради Станіслава Пономарьова, інформує громадянська мережа.

Про вказані факти представники ОПОРИ повідомили поліції.