Солодка агітація: на Закарпатті «Батьківщина» роздавала пряники

Солодка агітація: на Закарпатті «Батьківщина» роздавала пряники

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Укрінформ
На Закарпатті ОПОРА зафіксувала нестандартну агітацію однієї з партій: люди з партійною символікою ВО “Батьківщина” були помічені за ремонтом вулиці біля багатоповерхівки, також ОПОРА зафіксувала встановлення лавиць та роздавання пряників з логотипами цієї політсили.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють в Закарпатській ОПОРІ.

Зазначається, що на вулиці Минайській в Ужгороді робітники у накидках із символікою партії ВО «Батьківщина» розпочали ремонт подвір’я біля кількох багатоповерхівок. Також на вулиці Митній встановили лавиці із символікою та номером у виборчому бюлетені політичної партії ВО «Батьківщина». Крім того, на вулиці Гагарінав Ужгороді перехожим роздавали пряники із символікою цієї ж партії та іменем кандидата в депутати Ужгородської міської ради Станіслава Пономарьова, інформує громадянська мережа.

Про вказані факти представники ОПОРИ повідомили поліції.

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“Закликаємо поліцію Закарпаття оперативно з’ясувати ситуацію щодо організаторів так званого агітаційного ремонту з метою профілактики подальших подібних акцій в останній тиждень агітаційної кампанії», - зазначає координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Закарпатській області Ярослав Гулан.

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