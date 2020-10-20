Страх та ненависть перед виборами: КВУ фіксує зростання насильства й «чорного піару»
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук КВУ.
"В останні дні перед виборами КВУ фіксує зростання фактів насильства та використання чорного піару. Наприклад, у Рівному поширювали чорний агітаційний матеріал проти кандидата “За майбутнє”, роздаючи газети з написом “За майбутнє Ігоря Коломойського”, на Харківщині відбувся напад на агітатора від "Європейської солідарності", - йдеться у повідомленні.
Провівши аналіз, експерти КВУ виокремили найбільш проблемні регіони на виборах: Закарпаття та Одеська області.
"Критерії, за яким був проведений аналіз: факт підкупу, факт насилля, виборчий туризм. На Закарпатті часто фіксують сітки з підкупу виборців та факти насилля, наприклад, у Вишківській ОТГ внаслідок побиття помер кандидат в депутати від «Опозиційної платформи За життя». На Одещині зафіксовані рекордні випадки виборчого туризму та механізми підкупу виборців", - зазначають у Комітеті виборців.
У КВУ підкреслюють, що Одещина та Закарпаття потребують посиленої уваги від медіа, спостерігачів і правоохоронних органів, щоб уникнути масових порушень у день виборів.
Ключовою проблемою виборчого періоду у КВУ називають підкуп виборців. Це порушення фіксують у третині областей України. Найпоширеніша форма підкупу – роздача виборцям будь-яких продуктів, зокрема масок і дезінфекторів. На Львівщині у Давидівській ОТГ роздавали брендовані маски з логотипом кандидата. У Києві поширювали маски з логотипом партії та залишали їх у поштових скриньках.
Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.