Страх та ненависть перед виборами: КВУ фіксує зростання насильства й «чорного піару»

Комітет виборців України (КВУ) в останні дні перед місцевими виборами фіксує зростання фактів насильства та використання "чорного піару".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук КВУ.

"В останні дні перед виборами КВУ фіксує зростання фактів насильства та використання чорного піару. Наприклад, у Рівному поширювали чорний агітаційний матеріал проти кандидата “За майбутнє”, роздаючи газети з написом “За майбутнє Ігоря Коломойського”, на Харківщині відбувся напад на агітатора від "Європейської солідарності", - йдеться у повідомленні.

Провівши аналіз, експерти КВУ виокремили найбільш проблемні регіони на виборах: Закарпаття та Одеська області.

"Критерії, за яким був проведений аналіз: факт підкупу, факт насилля, виборчий туризм. На Закарпатті часто фіксують сітки з підкупу виборців та факти насилля, наприклад, у Вишківській ОТГ внаслідок побиття помер кандидат в депутати від «Опозиційної платформи За життя». На Одещині зафіксовані рекордні випадки виборчого туризму та механізми підкупу виборців", - зазначають у Комітеті виборців.

У КВУ підкреслюють, що Одещина та Закарпаття потребують посиленої уваги від медіа, спостерігачів і правоохоронних органів, щоб уникнути масових порушень у день виборів.

Ключовою проблемою виборчого періоду у КВУ називають підкуп виборців. Це порушення фіксують у третині областей України. Найпоширеніша форма підкупу – роздача виборцям будь-яких продуктів, зокрема масок і дезінфекторів. На Львівщині у Давидівській ОТГ роздавали брендовані маски з логотипом кандидата. У Києві поширювали маски з логотипом партії та залишали їх у поштових скриньках.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.