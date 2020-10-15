«Продавці рейтингів»: в Україні нарахували понад 300 фейкових служб і піарників

Проєкт «Продавці рейтингів. База псевдосоціологів» від видання Texty.org.ua містить інформацію щодо понад 200 псевдосоціологів і 100 організацій, які упродовж останніх 25 років оприлюднювали сумнівні результати досліджень.

Про це повідомив координатор проєкту «Продавці рейтингів. База псевдосоціологів» (Texty.org.ua) Олександр Оксимець під час пресконференції за участі провідних українських соціологів та упорядників «Бази псевдосоціологів» від Texty.org.ua, яка відбулася в Укрінформі 15 жовтня.

"У процесі збору інформації до нашої бази ми помітили, що дуже багато якихось організацій “косять” під соціологів. Спочатку ми включали до неї лише тих людей або організації, які справді публікували певні соціологічні дані. Але потім ми вирішили її розширити, бо різні політичні експерти, політологи або політтехнологи іноді могли, не називаючи жодних даних, відверто піарити певних політиків. Зараз наша база містить більше ста організацій, причому точно близько 70-ти з них є соціологічними організаціями, деякі вже не фігурують. Ця база містить дані за останніх 25 років, і звичайно, що деякі фірми вигулькували, а потім зникали,» – зазначив Оксимець.

Також база включає понад 200 персоналій, яких варто вважати псевдосоціологами. Він додав, що цьогоріч дані були доповнені більше ніж десятком організацій та експертами, «які просто плодяться в геометричній прогресії».

«Кожен зараз - експерт, кожен зараз – політолог. Я шукаю, скажімо, п'ятьох, а вигулькує 15. Тому певне число неможливо закрити, тому що вони постійно з'являються,» – підкреслив Оксимець.

Українське незалежне суспільно-політичне та аналітичне інтернет-видання Texty.org.ua в 2015 році запустило «Базу псевдосоціологів» із даними про псевдосоціологічні служби та прихованих піарників, які оприлюднювали або коментували сумнівні результати.