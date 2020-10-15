Десять днів до виборів: КВУ знайшов кандидатів-клонів у 24-х містах

Технологія "клонування" кандидатів перед місцевими виборами 25 жовтня застосована у 24-х містах.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель на брифінгу "10 днів до виборів: основні проблеми та ризики" .

"Реально на цих виборах ми бачимо, що аналіз виборчих списків, які провів Комітет виборців, показав, що технологія клонування, тобто кандидати-клони присутні у 24-х містах. Це надзвичайно багато, і ця технологія може призвести до того, що хтось із фаворитів кампанії може втратити навіть перемогу" - зазначив голова КВУ.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель на брифінгу "10 днів до виборів: основні проблеми та ризики" .

"Реально на цих виборах ми бачимо, що аналіз виборчих списків, які провів Комітет виборців, показав, що технологія клонування, тобто кандидати-клони присутні у 24-х містах. Це надзвичайно багато, і ця технологія може призвести до того, що хтось із фаворитів кампанії може втратити навіть перемогу" - зазначив голова КВУ.

Зокрема, кандидати-клони зареєстровані в Ужгороді, Умані, Ніжині, Борисполі, Болграді, Каховці, Херсоні, Вознесенську.

За словами Кошеля, рекордна кількість клонів зареєстрована у місті Кремінна Луганської області. Там балотується відразу три пари клонів: по дві особи з прізвищем Похила, дві особи з прізвищем Прокопенко і дві особи з прізвищем Чехута.

У Чернігівській області зареєстровані партія "Рідний дім", яку очолює міський голова Владислав Атрошенко, а також її клон - партія "Рідне місто", яку очолює Сергій Атрошенко. За даними експертів Чернігівського відділення КВУ, Сергій Атрошенко не був помічений в активному політичному житті краю упродовж багатьох років.

Кошель зауважує, що технологія клонування є одним з найбільш серйозних викликів на місцевих виборах.

"Наш аналіз виборчих списків показує, що технологія клонування залишається однією з найбільш серйозних технологій і, власне, одним із найбільш серйозних викликів на місцевих виборах. Тому що це не просто технологія розтягування голосів, це не просто політтехнологія впливу чи різних проявів агітації з боку однофамільців. Це технологія, яка фактично може зруйнувати виборчі кампанії", - наголошує голова КВУ.

За інформацією КВУ, партія "Слуга народу" на парламентських виборах у 2019 році недоотримала чотири мандати через технологію клонування.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

Зокрема, кандидати-клони зареєстровані в Ужгороді, Умані, Ніжині, Борисполі, Болграді, Каховці, Херсоні, Вознесенську.

За словами Кошеля, рекордна кількість клонів зареєстрована у місті Кремінна Луганської області. Там балотується відразу три пари клонів: по дві особи з прізвищем Похила, дві особи з прізвищем Прокопенко і дві особи з прізвищем Чехута.

У Чернігівській області зареєстровані партія "Рідний дім", яку очолює міський голова Владислав Атрошенко, а також її клон - партія "Рідне місто", яку очолює Сергій Атрошенко. За даними експертів Чернігівського відділення КВУ, Сергій Атрошенко не був помічений в активному політичному житті краю упродовж багатьох років.

Кошель зауважує, що технологія клонування є одним з найбільш серйозних викликів на місцевих виборах.

"Наш аналіз виборчих списків показує, що технологія клонування залишається однією з найбільш серйозних технологій і, власне, одним із найбільш серйозних викликів на місцевих виборах. Тому що це не просто технологія розтягування голосів, це не просто політтехнологія впливу чи різних проявів агітації з боку однофамільців. Це технологія, яка фактично може зруйнувати виборчі кампанії", - наголошує голова КВУ.

За інформацією КВУ, партія "Слуга народу" на парламентських виборах у 2019 році недоотримала чотири мандати через технологію клонування.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.