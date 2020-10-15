«Євросолідарність» заявляє, що на її агітатора у Харкові напали з ножем

У Харкові представники партії "Європейська солідарність" заявили про напад на свого агітатора.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці харківської осередку "Євросолідарності" у Фейсбуці.

Як зазначають ухарківському осередку, напад було скоєно зранку у четвер, 15 жовтня. При цьому в “Євросолідарності” стверджують, що нападником був агітатор партії "Слуга народу".

"Агітатор партії "Слуга народу" розкидав агітаційний матеріал та намагався завдати травм ножем нашому представнику. Злочинець з місця події втік", - йдеться в повідомленні.

У “Євросолідарності" заявили, що розцінюють даний факт як грубе порушення виборчого процесу. “Це вказує на некомпетентність та неспроможність протистояти єдиній проукраїнській та проєвропейській силі в регіоні”, - зазначається в повідомленні.

Як поінформували в партії, кандидати від "Євросолідарності" Артем Ревчук та Максим Зеленський звернулися до органів Національної поліції із заявою про скоєння кримінального правопорушення.

У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області кореспонденту Укрінформу повідомили, що за цим фактом проводиться перевірка.

Як повідомлялося, в Україні 25 жовтня відбудуться чергові місцеві вибори.