У Києві чоловік поранив ножем у шию волонтера «УДАРу» - Кличко

У Солом’янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем волонтера партії «УДАР», який роздавав на вулиці газету.

Як передає Укрінформ, про це повідомив мер Києва, лідер «УДАРу» Віталій Кличко у Фейсбуці.

«Сьогодні у Солом’янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем волонтера партії «УДАР» - молодого хлопчину Станіслава, який роздавав на вулиці газету. Хлопець, учасник АТО/ООС, в критичному стані перебуває в реанімації однієї зі столичних лікарень», - написав Кличко.

Він зазначив, що за словами свідків, Станіслав поводився чемно попри агресивну поведінку перехожого, що чіплявся до інших волонтерів. «Коли хлопець відвернувся, чоловік дістав ножа та наніс Станіславу проникаюче поранення в шию», - уточнив мер.

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За його даними, хлопця забрала швидка, зараз він у реанімації.

Нападника затримано, тривають слідчі дії, повідомив Кличко.

«Станіславу бажаю сил вижити. Дякую медикам, які роблять все, щоб врятувати хлопця», - додав він.

Як повідомлялося, в Україні 25 жовтня відбудуться чергові місцеві вибори.