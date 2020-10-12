Балуха переводять із реанімації у нейрохірургію

Колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха, госпіталізованого 8 вересня у тяжкому стані після побиття, переводять із реанімації у відділення нейрохірургії.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала у Фейсбуці співголова парламентської фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко з посиланням на лікарів Балуха.

"Дійсно хороші новини від лікарів В. Балуха - Володю сьогодні, нарешті, після більше ніж місячного перебування в реанімації, переводять в нейрохірургію. Він ще не розуміє повністю що з ним сталося, де він знаходиться", - зазначила Геращенко.

Політик додала, що відвідувати Балуха поки що не можна, в тому числі через карантин і COVID-19, оскільки для нього це дуже небезпечно.

Як повідомлялося, експолітв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Його прооперували через тяжку травму голови.

18 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що підозрюваного у нападі на Балуха затримали. Ним виявився житель Київщини 1988 року народження.

19 вересня Дніпровський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою 60 діб без права на заставу. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Співголова парламентської фракції "Євросолідарності" Ірина Геращенко повідомляла, що Балух мав стати першим номером у списку партії на виборах у Київську обласну раду.