Балуха від'єднали від ШВЛ: він почав говорити, але нічого не пам’ятає

Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, який був госпіталізований 8 вересня у тяжкому стані після побиття, вже від'єднаний від апарату штучного дихання і почав говорити, але поки що дезорієнтований.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці співголова парламентської фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко з посиланням на лікарів Балуха.

"Пацієнт при тямі, без ШВЛ. Почав говорити, але ще дезорієнтований, нічого не пам’ятає. Потрібен час, це наслідки тяжкої травми", - поінформувала Геращенко.

Вона додала, що якщо буде подальший прогрес, Балуха переведуть із реанімації.

Як повідомлялося, експолітв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Його прооперували через тяжку травму голови.

18 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що підозрюваного у нападі на Балуха затримали. Ним виявися житель Київщини 1988 року народження.

19 вересня Дніпровський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою 60 діб без права на заставу. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Співголова парламентської фракції "Євросолідарності" Ірина Геращенко повідомляла, що Балух мав стати першим номером у списку партії на виборах у Київську обласну раду.

Фото: Новое время